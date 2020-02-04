Мнение: Крымский зоопарк

Мнение: Крымский зоопарк

04.02.2020, 8:51, Разное

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова.

Арестовали за нарушение ранее избранной меры пресечения. За то, что 20 января он не пришел в суд, потому что в этот день был на совещании в Минэкономразвития.

Знаю Олега с 2015 года. Ему не место в тюремной камере. Удивительно, что так думает даже глава Сергей Аксенов заявивший, готов стать личным поручителем арестованного. Это притом, что Аксенов откровенно недолюбливает Зубкова. За излишнею самостоятельность и независимость. За то, что не просит денег…

Зубкову инкриминируется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Летом еще 2018 года жительница Кирова заказала в парке «Тайган» прогулку со львами. Лев схватил женщину зубами за руку, когда она, якобы, положила руку на гриву одному из животных, чтобы сделать фотографию. Честно говоря, какая-то мутная история. Не похожи зубковские львы на зверей которые могут беспричинно причинить кому-то травму.

В общем, по моему твердому оценочному суждению, судебное решение об аресте Зубкова – это какой-то зоопарк.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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