В России предложили выгонять музыкантов из поездов

Министерство транспорта России выступило с инициативой высаживать из электричек музыкантов, певцов и плохо пахнущих людей. Предложенные изменения также затронут правила провоза багажа, сообщает телеканал «360».

В настоящее время выгнать пассажира из вагона могут в случае нарушения общественного порядка. Однако в ведомстве решили дополнить это понятие, приписав дурной запах и песни к факторам, попирающим спокойствие граждан факторам. Тем, кто любит выступить на людях или не следит за своим запахом, придется путешествовать другими способами. Обсуждение инициативы Минтранса продлится до 21 февраля.

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