Число заболевших новым коронавирусом превысило 20 тысяч, погибших- 425 человек

В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях. Такие данные приводит Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В больницах страны наблюдаются 171 тыс. 329 человек с подозрением на коронавирус, 632 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

Напомним, вчерв РФ на неопределенное время приостановит железнодорожное сообщение с Китаем. Это решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.

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Последнее: В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях. Такие данные приводит Госкомитет КНР по делам здравоохранения. В больницах страны наблюдаются 171 тыс. 329 человек с подозрением на коронавирус, 632 человека выписаны после успешного похождения курса лечения. Напомним, вчерв РФ на неопределенное время приостановит железнодорожное […]