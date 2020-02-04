Число заболевших новым коронавирусом превысило 20 тысяч, погибших- 425 человек

Число заболевших новым коронавирусом превысило 20 тысяч, погибших- 425 человек

04.02.2020, 8:48, Новости дня

В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях. Такие данные приводит Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В больницах страны наблюдаются 171 тыс. 329 человек с подозрением на коронавирус, 632 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

Напомним, вчерв РФ на неопределенное время приостановит железнодорожное сообщение с Китаем. Это решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.

Читайте также: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях. Такие данные приводит Госкомитет КНР по делам здравоохранения. В больницах страны наблюдаются 171 тыс. 329 человек с подозрением на коронавирус, 632 человека выписаны после успешного похождения курса лечения. Напомним, вчерв РФ на неопределенное время приостановит железнодорожное […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]mail.com или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика