Новые правила провоза денег вступили в силу в ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза физическими лицами наличных денег через границу, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Теперь лицо, пересекающее границу союза, будет обязано не только декларировать перевозимые наличные деньги на сумму свыше эквивалента 100 тыс. долларов, но и подтверждать их происхождение, передает РИА «Новости».

Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, дающие право на получение денежных средств,

Для подтверждения происхождения средств будет необходимо представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, например наследования или дарения.

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