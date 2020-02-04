Нефть подорожала после обвала в понедельник

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром перешли к коррекционному росту после резкого снижения в понедельник.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,57% – до 54,76 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,88%, составив 50,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

«Восстановление цен на сырую нефть отражает улучшение настроений в сфере торговли (в Азиатско-Тихоокеанском регионе), поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса несколько уменьшились», сообщил рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян.

Восстановлению цен также помогают сообщения о возможном дополнительном сокращении добычи ОПЕК+ на фоне опасений за глобальный спрос из-за вспышки коронавируса.

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