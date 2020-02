Столкновение турецких и сирийских правительственных войск в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседует с журналистами перед отъездом с визитом на Украину в Стамбул, в понедельник, 3 февраля 2020 года. Президент Турции заявил в понедельник, что Турция нанесла удар по целям в северной части Сирии в ответ на обстрел её войск сирийскими правительственными силами, в результате которого погибли по меньшей мере четыре турецких солдата. Сирийский военный наблюдатель сообщил, что были убиты шесть сирийских военнослужащих (Presidential Press Service via AP, Pool)

ANKARA, Turkey — Турция нанесла удар по целям на севере Сирии в ответ на обстрел сирийскими правительственными силами, в результате которого погибли по меньшей мере восемь турецких солдат и гражданских подрядчиков, заявил президент Турции в понедельник. Сирийский военный наблюдатель сообщил, что также было убито 13 сирийских солдат.

Сирийские активисты заявили в понедельник, что, в результате авиаударов в северном, удерживаемом повстанцами, регионе страны, погибло по меньшей мере девять мирных жителей.

Обмен ударами в Сирии между Анкарой и Дамаском произошел спустя несколько часов после того, как крупный турецкий военный конвой вошел в северо-западную провинцию Идлиб, последний оплот повстанцев в Сирии. Это может привести к дальнейшему усилению напряженности в отношениях между двумя соседними странами, поскольку [ранее] такие прямые столкновения были редкостью. Это также может вызвать трения между Москвой и Анкарой, которые пытаются координировать свои действия в Сирии.

Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило, что турецкие войска были отправлены в качестве подкрепления в Идлиб и подверглись там нападению, несмотря на предварительное уведомление об их местоположении направленное местным властям. Минобороны заявило, что турецкие силы ответили на нападение, нанеся удары по целям и уничтожив их.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что пять военнослужащих и три гражданских подрядчика были убиты сирийскими правительственными силами. Выступая на пресс-конференции во время визита на Украину, он обвинил Россию в том, что она «закрывает глаза» на наступление сирийской армии в Идлибе. Он добавил, что Турция проявляет терпение, но «события в Идлибе становятся все более невыносимыми». Эрдоган заявил, что сирийское наступление заставило более 1 миллиона человек бежать к границе с Турцией.

По оценкам Организации Объединенных Наций, за последние два месяца там было перемещено около 390 000 сирийцев — 315 000 в декабре и 75 000 в январе.

Ранее Эрдоган заявил, что в нанесении ударов принимали участие турецкие военные самолеты, и что потери сирийской стороны составили от 30 до 35 человек, но не представил никаких доказательств своих утверждений.

«Те, кто проверяет решимость Турции такими подлыми атаками, поймут свою ошибку», — сказал Эрдоган в Стамбуле. Он сказал, что России было сказано, что Анкара не будет терпеть «ситуацию, когда нам мешают» реагировать на сирийские нападения.

«Мы не можем молчать, когда наши солдаты принимают мученическую смерть», — сказал Эрдоган.

Анкара потеряла много военнослужащих на сирийской войне, и данные потери были одними из самых высоких однодневных потерь для турецких войск в Сирии

Эскалация происходит на фоне наступления сирийского правительства на расположенный в Идлибе и некоторых районах близлежащего региона Алеппо, последний оплот повстанцев в стране. Турецкие войска развернуты в некоторых из этих сирийских районов, удерживаемых повстанцами, для наблюдения за достигнутым ранее соглашением о прекращении огня, которое было сначала согласовано, но затем нарушено.

Министр обороны Турции Хулуси Акар немедленно отправился на турецко-сирийскую границу, чтобы подбодрить войска. «Наши люди должны знать, что всё необходимое делается и будет сделано», — сказал он по прибытии.

Директор по связям правительства Эрдогана, Фахреттин Алтун призвал Россию обуздать силы президента Сирии Башара Асада.

По словам представителя британской Сирийской обсерватории по правам человека — группы по наблюдению за военными действиями, обмен ударами произошел вблизи сирийского города Саракеб. Он добавил, что турецкие войска обстреляли позиции сирийской армии в трех провинциях, убив восемь солдат в Идлибе, трех в провинции Латакия и двух в регионе Хама.

Однако государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что правительственные войска, на пути в Саракеб, захватили две новые деревни. И добавило, что в то время как сирийские войска преследовали повстанцев, были убиты четыре турецких солдата и девять ранены, что вызвало ответный удар Турции, при этом агентство утверждает, что среди сирийских войск потерь нет.

Министерство обороны РФ заявило, что Турция не уведомила российских военных о передвижении войск в течение ночи в Идлибе и что турецкие войска пострадали от сирийского огня, направленного против «террористов» (ссылка на боевиков, связанных с «Аль-Каидой»), к западу от Саракеба. ,

Российские военные, контролирующие воздушное пространство над провинцией Идлиб, заявили, что турецкие самолеты не заходили в воздушное пространство Сирии во время атаки в понедельник. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные остаются в «постоянном контакте» с турецкими коллегами в Сирии.

Отношения между Турцией и Сирией резко ухудшились с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Сирия обвиняет Турцию в подрыве ее безопасности, позволив тысячам иностранных боевиков вступить в бой с сирийской армией. В провинции Идлиб в настоящее время доминируют боевики, связанные с «Аль-Каидой».

В декабре, сирийские правительственные войска, при поддержке России, начали наступлению, с целью взять под контроль и открыть для движения стратегическое шоссе, удерживаемое повстанцами с 2012 года. В прошлую среду, силы сирийского правительства выбили мятежников из ключевого города Идлиба — Маарет ан-Нуман и теперь нацелились на Саракеб. Стратегическое шоссе проходит через оба города.

В понедельник, незадолго до захода солнца, сирийские войска захватили деревню Найраб, достигнув другого шоссе, связывающего прибрежный город Латакия с крупнейшим в Сирии городом Алеппо. О продвижении сообщили Обсерватория и другие активисты оппозиции. Правительственные силы сейчас находятся на западной окраине Саракеба и примерно в 8 километрах (5 милях) от столицы провинции Идлиб, которая носит то же название.

Активисты оппозиции не сказали, кто стоял за авиаударами, которые убили девять мирных жителей в удерживаемых повстанцами частях северной Сирии. Эти девять человек были убиты возле деревни Кфар-Наха в провинции Алеппо, они находились в микроавтобусе, и, вместе с другими людьми, спасались от насилия — сообщают «Обсерватория» и команда активистов «Балади». По словам медработников, было убито четверо детей, трое женщин и двое мужчин.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения заявила, что с начала года, по крайней мере, 53 медицинских учреждения в северо-западной Сирии приостановили свою работу из-за насилия и угроз нападений. Она добавила, что на северо-западе Сирии, ВОЗ и ее партнеры устанавливают контакт, в среднем, с 800 000 человек каждый месяц, «но ситуация на местах меняется с каждым часом».

В провинции Идлиб проживает около 3 миллионов человек, многие из которых были перемещены из других частей Сирии в результате предыдущих вспышек насилия. Турция уже приняла 3,5 миллиона сирийских беженцев, и нынешняя волна насилия в Идлибе вызывает обеспокоенность по поводу нового потока перемещенных гражданских лиц, бегущих к турецкой границе.

HAARETZ Израиль

Turkey Says It Will Act Against Syrian Forces if Russia Cannot Control Them

Турция заявляет, что будет действовать против сирийских сил, если РФ не сможет их контролировать

«Если РФ не сможет контролировать режим Асада, нападающий на нас, мы без колебаний примем меры против любой угрозы, как мы это сделали сегодня в Идлибе», — сказал директор по связям правительства Турции.

Feb 03, 2020

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара, 3 декабря 2019 года. AP

Турция без колебаний будет действовать против сирийских сил, если РФ не сможет их контролировать, заявил в понедельник директор по связям правительства Турции после того, как Анкара сообщила, что в результате обстрела Сирией [турецких военных] в северо-западном регионе Идлиб погибли пять ее солдат.

Президент Тайип Эрдоган заявил ранее в понедельник, что Турция будет продолжать принимать ответные меры, добавив, что Анкара сказала РФ «оставаться в стороне» от конфликта. Анкара поддерживает повстанцев, борющихся с президентом Сирии Башаром Асадом, в то время как Москва поддерживает силы Асада.

«Нападение режима Асада на наши силы является последним примером его подлых действий в северной Сирии», — написал Фахреттин Алтун в Twitter. «Если РФ не сможет контролировать режим Асада нападающий на нас, мы без колебаний примем меры против любой угрозы, как мы это делали сегодня в Идлибе», — добавил он.

