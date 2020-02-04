Из тела россиянки удалили опухоль яичника, забитую выросшими в ней … волосами

Из тела россиянки удалили опухоль яичника, забитую выросшими в ней … волосами

04.02.2020, 8:42, Разное

Хирурги из Коломенского перинатального центра на днях столкнулись с редкой аномалией у одной из их пациенток. 30-летняя жительница Московской области, мать двоих детей, чье имя не называется, обратилась в центр с жалобами на сильные боли в животе.

При обследовании в яичниках женщины была обнаружена огромная киста (опухоль), размером с кокос. Опухоль была вскоре после этого удалена с помощью малоинвазивной операции, то есть через небольшие отверстия. 

Как сообщают СМИ, когда опухоль разрезали, то внутри нее было обнаружено огромное количество волос. Такие образования в медицине носят название дермоидная киста — вид доброкачественной тератомы, опухоли в яичнике (Паранормальные новости — paranormal-news.ru). 

Фото: Центр материнства и детства г.Коломна / vk.com/cmdmo_k

Тератома это опухоль, состоящая из особых эмбриональных клеток. Эти клетки могут развиваться в различные ткани организма — кожный покров, жировая ткань, сальные железы, кости, зубы и волосы. В данном случае получились именно волосы. 

Чаще всего тератомы находят в яичниках и в мозгу. Как правило когда они маленькие и обнаруживаются вовремя, эти опухоли не доставляют проблем, но когда они становятся крупными, то начинают вызывать сильные боли.  

В данном случае пациентка длительное время не посещала гинеколога и поэтому опухоль у нее выросла такой большой. По словам представителя Коломенского перинатального центра, чтобы исключить подобные случаи, женщинам необходимо проходить обследование у врачей как минимум два раза в год. 

Небольшая тератома с волосами. Фото wikimedia.org

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