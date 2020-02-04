Будущее уже здесь: Бионическая кошка Дымка с титановыми протезами всех четырех лап

Скоро стало ясно, что обмороженные ткани спасти не удастся и кошке ампутировали все четыре лапы, оставив лишь небольшие культи. Дымка теперь могла передвигаться лишь ползком.
А потом на Дымку обратил свое внимание ветеринар Сергей Горшков и вместе с учеными из Томского политехнического университета он решил сделать для Дымки специальные бионические протезы, которые были бы вмонтированы прямо в кость.
Ранее подобная операция руками тех же людей была проведена для кота Рыжего и он оказался первым в мире котом с четырьмя такими протезами. Дымка — вторая (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).
До этого в Новосибирске с 2016 года такие же уникальные протезы, но на меньшее число лап получили еще несколько травмированных кошек и собак. С каждым разом эта технология становится все более рутинной и обкатанной.
Все эти протезы изготавливались на 3D-принтере, а потом соединялись с титановыми стержнями и вставлялись в кости животного. По словам Сергея Горшкова, особая пористая структура конструкции позволила достичь максимальной остеоинтеграции — сращения кости животного с титановым стержнем.
И Рыжий и Дымка за несколько месяцев полностью приспособились к новым "лапкам", научились ходить, запрыгивать на диван и кресло, лестницу, потягиваться и даже закапывать наполнитель в лотке.
По мнению многих исследователей, подобная технология в будущем может быть разработана и для людей. Тогда им не придется заботиться о натирании протезов и снимать их.
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