Что ж ты, фраер, сдал назад?

Что ж ты, фраер, сдал назад?

04.02.2020, 8:40, Разное

“Яд Вашем” извинился за искажения в пользу РФ на форуме по Холокосту
Музей сообщил газете, что  признаёт несбалансированное представление событий происходивших во время Второй мировой войны  и уточняет, что видеоролики, показанные на церемонии в прошлом месяце, не отражают его собственную позицию

By TOI STAFF

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии возложения венков на Пятом Всемирном форуме по Холокосту в Мемориальном музее Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме 23 января 2020 года. (Yonatan Sindel/FLASH90)

“Яд Вашем” извинился в понедельник за «неточности» и «неполноту» фактов, представленных на Всемирном форуме по Холокосту в прошлом месяце в Иерусалиме, после того, как его  раскритиковали за то, что он чрезмерно подчеркивал роль РФ в войне и избегал информации, которую Москва считает неприятной.

Видеоролики, представленные на церемонии, в которой приняли участие десятки мировых лидеров, в том числе российский президент Владимир Путин, были посвящены почти исключительно роли Советского Союза в разгроме нацистов, преуменьшая при этом роль Америки, Великобритании и других стран.

Также не были  упомянуты сделка  Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером —  пакт Молотова-Риббентропа, предшествовавший  войне, оккупация Россией части Польши и другие факты, неудобные для Москвы.

Мероприятия  Форума, который был организован в ознаменование 75-й годовщины освобождения Красной Армии от лагеря Аушвиц-Биркенау, широко  подвергались критике за откровенный подхалимаж перед Путиным.

«Мы приносим извинения за очень неудачный инцидент, который произошел», — написал  Яд Вашем в письме, направленном в «Гаарец».

«К сожалению, видео на этом мероприятии, в частности, предназначенное для краткого изложения ключевых моментов Второй мировой войны и Холокоста, включали неточности и  неполное отображение исторических фактов, что создавало несбалансированное впечатление», — заявил газете мемориальный музей Холокоста. «Видео… не отображали [полную] сложную картину  событий».

«Эти видео не отражают исследовательскую позицию “Яд ва-Шема” по этим вопросам», — заявил  музей и отметил, что он привержен, «насколько это возможно, исторической правде и проведению исследований, которые противостоят попыткам  её размывания и искажения в политических дискуссиях» в разных странах».

Президент Израиля Реувен Ривлин выступает с речью на Пятом Всемирном форуме по Холокосту в Мемориальном музее Холокоста “Яд Вашем” в Иерусалиме 23 января 2020 года (Abir SULTAN / POOL / AFP)

В сообщении говорится, что “Яд Вашем” не указал [в  своём письме], несет ли он ответственность за содержание церемонии. В нем также не затрагивался вопрос о приглашении Путина выступить  с речью, в то время как аналогичное приглашение не было сделано президенту Польши Анджею Дуде, который отказался присутствовать на иерусалимском мероприятии, потому что ему было отказано в  таком выступлении.

Президент Реувен Ривлин встречается с президентом Польши Анджеем Дудой в Польше 27 января 2020 года. (Amos Ben Gershon/GPO)

Путин в своем выступлении на форуме  имел  в виду, что Польша была соучастницей геноцида нацистов, и утверждал, что 40 процентов евреев, погибших в Холокосте, были гражданами Советского Союза. Историки назвали это  последнее утверждение абсурдом.

Приглашение Путина выступить, и  отсутствие Дуды — было расценено некоторыми как признак того, что Израиль позволил втянуть себя в продолжающийся конфликт в Восточной и Центральной Европе из-за наследия войны.

В последние месяцы Путин был  вовлечен в [словесную] войну с Польшей  по поводу пособничества [нацистам] во   Второй мировой войне. Путин обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией в 1938 году, а его польский коллега Дуда обвинил Россию в том, что она преуменьшает свою роль в вторжении в восточноевропейскую страну в сотрудничестве с нацистами в следующем [1939-м]  году.

Мероприятия Всемирного форума по Холокосту прошли  в разгар деликатных переговоров между Израилем и Россией по освобождению американо-израильской  туристки, которая была отправлена в тюрьму в РФ на 7,5 лет за преступление, связанное с наркотиками.

Во время своего визита Путин встретился с матерью Наамы Иссахар, а затем на прошлой неделе помиловал заключенную, которая  вернулась в Израиль в четверг.

Форум, которому уже пять  лет, был основан российским меценатом Моше Кантором, которого считают близким к Путину. Израиль, в последние годы, тщательно выверял свои связи с Кремлем, который, благодаря усилиям РФ по поддержке сирийского диктатора Башара Асада, играет огромную роль в регионе.

Гигантский предвыборный плакат на  штаб-квартире партии «Ликуд», на котором премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин пожимают друг другу руки 28 июля 2019 года. Надпись на щите гласит: «Нетаньяху —  в другой лиге». (Tal Alovich)

Событию 23 января предшествовало открытие в Иерусалиме мемориала жертвам осады Ленинграда, родного города Путина. Мемориал был профинансирован группой российских бизнесменов, а в мероприятии приняли участие Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также другие израильские лидеры.

Кантор отверг  прозвучавшие в прошлом месяце  обвинения  в том, что церемония стала политизированной, заявив, что  единственная цель Форума — объединить мировых лидеров в борьбе  против антисемитизма.

Моше Кантор, глава Европейского еврейского конгресса, дает интервью AFP в Иерусалиме 6 января 2020 года. (Menahem Kahana / AFP)

«Это не политическое собрание. Наша главная цель — использовать платформу памяти жертв Холокоста, чтобы поднять вопрос о критической  обстановке антисемитизмом. И мы сделали это», — сказал Кантор журналистам на пресс-конференции.

Яд Вашем защищал  список выступающих  на этом мероприятии, указав  в своем пред-Форумном заявлении,  что «особенно желательно, чтобы лидеры, выступающие на этом мероприятии, представляли четыре основные силы союзных сил, которые освободили Европу и мир от убийственной тирании нацистской  Германии»

Через неделю после события в Иерусалиме,  президент Реувен Ривлин посетил еще одну церемонию, на этот раз  — на месте лагеря Аушвиц-Биркенау в Польше. На этой церемонии Дуда сказал Ривлину, что Форум по Холокосту был окрашен личной дружбой между президентом мероприятия Моше Кантором и Путиным, придав ему пророссийский оттенок, сообщил Haaretz.



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