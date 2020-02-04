Вышедший на пенсию полицейский рассказал о том, как в детстве видел крылатого человека

В декабре 2019 года с обществом изучения аномальных явлений "The Singular Fortean Society" связался 60-летний Дэвид Рамос, бывший полицейский из Чикаго, ныне пребывающий на пенсии. Рамос проработал в чикагской полиции с 1994 по 2009 годы, а в 1971 году, когда ему было 12 лет, он своими глазами видел крылатое гуманоидное существо.

"Когда я был ребенком и мне было 12 лет, мы жили в районе старого парка Ривервью Парк. Местная компания подростков обычно играла на северном берегу реки Чикаго. В тот день часть мальчишек развлекалась, кидая в воду куски камней и соревнуясь, кто сделает больше брызг, а я находился дальше от реки.

В какой-то момент я посмотрел на северную сторону и заметил там тощего и очень высокого человека одетого в что-то очень черное. Он находился от меня на расстоянии около 200 футов (60 метров). Этот человек смотрел в мою сторону, а потом вскинул руки вверх, распахивая свои крылья, а потом побежал, захлопал этими крыльями и исчез среди деревьев на берегу реки. Я смотрел на это, совершенно остолбенев (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Потом я очнулся и побежал к другим ребятам и стал спрашивать их "Вы видели этого парня?". Я не был уверен в том, что я видел, я не знал, что это такое, может быть кто-то занимался розыгрышами или что-то подобное. Кстати, там всегда почему-то было очень жутковато в том месте у реки. Даже ясным днем. Я тогда пытался рассказать ребятам о том, что я видел нечто странное, но они меня совсем не слышали, я был младше всех и был совсем коротышка.

Сейчас мне 60 лет, я полицейский в отставке и живу во Флориде. Я ранее никому еще никогда не рассказывал о том, что я видел, и я пишу вам, потому что я наткнулся сейчас на вашу статью (о Человеке-Мотыльке).

То событие сильно шокировало меня, в том числе я ощутил что-то очень злобное и тут же захотел поскорее почти домой. Я помню как пытался рассмотреть его лицо, когда он смотрел на меня и мне показалось оно страшным, словно маска для Хэллоуина. Это лицо не было похожим на лицо человека, у него были большие глаза и это пожалуй все из деталей, что я помню.

Меня до сих пор пугает это воспоминание и я знаю, что Человек-Мотылек обычно считается предвестником трагедий. Я пытался вспомнить, что плохого происходило вскоре после этого случая, но помню лишь как один из тех старших ребят из компании, ему было 16 лет, вскоре после этого события поцапался с другим подростком и застрелил его из пистолета, за что ему дали 5 лет тюрьмы".

Исследователь Тобиас Вейланд из "The Singular Fortean Society" по указанным в этом письме контактам связался по телефону с Дэвидом Рамосом и у знал от него еще некоторые подробности того события.

"Это был осенний день, обычный серый день в Чикаго, но было еще очень светло. На увиденной мною фигуре было что-то вроде черного плаща, а в целом он напоминал очень высокого мужчину в плаще в капюшоном. Я разглядел его большие глаза, которые издалека были похожи на огромные желтовато-красные очки.

Когда он вскинул свои руки и распахнул крылья, эти крылья были по размеру просто огромные! Он успел сделать несколько шагов и взмахов крыльями, прежде чем скрылся за деревьями. Я никогда больше не приходил в детстве на это место, но я знаю, что потом там построили станцию техобслуживания. Когда я работал полицейским и заезжал туда для проверки автомобиля, я все время вспоминал тот день и мне было очень жутко".

Место, где Рамос видел летающего гуманоида с красновато-желтыми глазами находится всего в нескольких миль от озера Мичиган. Из этого района начиная с 2017 года пришло как минимум несколько десятков сообщений о наблюдении странного черного крылатого существа, похожего либо на огромную сову, либо на человека с крыльями.

Чаще всего это существо видели недалеко от воды и в парках. Исследователи аномальных явлений до сих пор могут лишь предполагать о том, что видели все эти люди. Либо какую-то редкую огромную птицу, либо действительно что-то паранормальное.

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Последнее: В декабре 2019 года с обществом изучения аномальных явлений "The Singular Fortean Society" связался 60-летний Дэвид Рамос, бывший полицейский из Чикаго, ныне пребывающий на пенсии. Рамос проработал в чикагской полиции с 1994 по 2009 годы, а в 1971 году, когда ему было 12 лет, он своими глазами видел крылатое гуманоидное существо. "Когда я был ребенком […]