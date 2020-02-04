Свежие теории заговора вокруг китайского коронавируса

К настоящему моменту почти 20 тысяч людей числятся заболевшими, умерло свыше 420 человек, а число стран, до которых добрался коронавирус, перевалило за 27, среди которых такие как Россия, Великобритания и США.

В сети ходит множество видео и фотографий из зараженного и изолированного Уханя — эпицентра эпидемии. Многие из них откровенные подделки, другие невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Из-за этого чуть ли не каждый день в сети возникают новые теории заговора о коронавирусе (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Опустевший изолированный Ухань

Уханьский коронавирус был искусственно выведен в местной лаборатории?

Официально считается, что распространение коронавируса началось с уханьского рынка морепродуктов, на котором продавались в том числе нелегально добытые дикие животные от летучих мышей до краснокнижных диких котов.

Первые заболевшие действительно поступили именно оттуда, а летучие мыши, которые являются переносчиками множества опасных для людей патогенов, считаются в Китае лакомством. Однако вскоре появилась и стала быстро набирать обороты версия о том, что коронавирус был искусственно создан в лаборатории.

В Ухане действительно есть лаборатория вирусологии и в 2018 году местные новости сообщали о том, что в этой лаборатории занялись изучением иммунных механизмов летучих мышей, которые являются переносчиками вирусов, но сами ими почему-то не болеют.

Масла в огонь в пользу этой версии на днях подлил Тань Вэньцзе — директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР. Он пояснил журналистам, что новый коронавирус на 90% схож с коронавирусом летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Именно после этого ряд изданий написали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.

Тем ни менее многие другие ученые считают, что все эти слухи фальшивы и что в лаборатории такого вируса вывести не могли. В частности об этом в интервью РИА Новости заявил российский эксперт Михаил Щелканов — заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ.

Заболевших в Ухане отстреливают?

Несколько дней назад в соцсетях появилось и быстро стало вирусным (каким бы каламбуром это не звучало) странный коротенький ролик, на котором показаны идущие по пустой улице люди в голубых медицинских халатах и с автоматами в руках.

Люди, комментирующие этот ролик, делают предположения о том, что в Ухане могут отстреливать тех заболевших, которые пытаются самостоятельно покинуть город. Есть также версия о том, что это антимародерский патруль, но к чему-тогда этим людям медицинские халаты? По еще одной версии это видео обычный фейк, снятый где-то на задворках даже не китайского города ради спекуляций и лайков.

Коронавирус может распространятся через посылки?

Российские любители заказывать товары в китайских онлайн-магазинах забили тревогу почти сразу же после того, как появились новости о коронавирусе. Депутат Госдумы Виталий Милонов тут же призвал приостановить с Китаем даже почтовое сообщение, утверждая, что посылки из Китая не просто заразят адресатов, но перезаражают всю прочую корреспонденцию в отделениях почты.

Эксперты при этом уверяют, что данный коронавирус крайне нестойкий и вне человеческого тела может прожить максимум 1-2 дня. Так что китайские посылки, которые до России добираются подчас несколько недель, в этом плане должны быть совершенно безопасными.

Коронавирус создали американцы?

Несколько дней назад по российскому интернету начал гулять очевидный фейк о том, что якобы в американском консульстве в Ухане были найдены подозрительные емкости от непонятных химических средств. Фейк этот очень быстро разоблачили, однако версия о причастности американцев не исчезла. Дело в том, что изолированность Китая выгодна прежде всего США, которые уже пару лет ведут с этой страной вялотекущую торговую войну.

Из-за новогодних каникул фондовые рынки Китая были закрыты, но с 3 февраля они открылись и тут же упали до уровня августа 2015 года. Правительство Китая пытается решить эту проблему, но пока неясно с каким успехом. И чем хуже дальше будет китайской экономике, тем более стойкой будет именно эта версия происхождения коронавируса.

Китайский коронавирус родственник ВИЧ?

31 января на сайте biorxiv.org была выложена научная работа индийских микробиологов, которые провели секвенцию генома китайского коронавируса и нашли в нем четыре вставки аминокислот, которые в таком составе кроме коронавируса встречаются лишь у вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Но когда эта сенсация начала гулять по интернету, индийцы очень быстро от нее открестились и свое научное открытие обозвали всего лишь рабочей гипотезой.

Симптоматика и клиническая картина ВИЧ и коронавируса совершенно разные, кроме того отдельные цепочки аминокислот ВИЧ при желании можно найти и у многих других микроорганизмов. И тем ни менее все это достаточно странно, поэтому число верящих в подобную теорию заговора меньше не стало после самоотвода индийцев.

Другие теории заговора

Фейков и теорий заговора о коронавирусе в последние дни в соцсетях стало так много, что руководство Фейсбук даже выпустило специальное заявление о том, что подобное будет нещадно удаляться. Однако к этому дню по фейбуку успели разойтись и все теории описанные выше и менее популярные:

Вакцина от коронавируса давным давно создана, но ее специально скрывают, чтобы заболевших было больше и им было продано множество других лекарств. Аптеки и фармацевтические компании от подобной контролируемой эпидемии останутся в большом выигрыше.

Эпидемия коронавируса выгодна в первую очередь самому Китаю и вероятно была создана им намеренно. Если раньше западные новостные сайты только и писали как о протестах в Гонконге или о притеснениях уйгуров, то где теперь Гонконг и уйгуры?

Коронавирус был создан некой группой специально, чтобы вызвать всеобщую ненависть к китайцам — синофобию. Сделано это было из-за того, что Китай в последнее десятилетие активно набирал силу и при этом неизменно оставался позади привычной для запада угрозы в виде России. Чтобы изменить это положение, на западе в последние годы сначала начали раздувать истерику из-за китайских студентов, которые будто бы являются шпионами, а теперь весь китайский народ хотят превратить в неприкасаемых.

Если у вас есть свои теории насчет коронавируса, высказывайте их в комментариях.

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