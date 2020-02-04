Кира Сорокина поздравляет Лолиту Милявскую на премии Золотой Хит

На вручении первой национальной премии «Золотой хит», организованной телеканалом Music Box сверкали много звездный гостей и одно из ярких поздравлений Лолиты Милявской от Киры Сорокиной (основатель Nanoasia) попало в обьективы камер.

Дресс-код Киры Сорокиной и меропрития

Общий стиль праздника задавал дресс-код, установленный организаторами — в честь названия мероприятия «Золотой хит» всем было положено прийти в чёрных и золотых нарядах.

Кира Сорокина, основательница косметического бренда NanoAsia, появилась на церемонии в сверкающем чёрном платье в пол с глубоким декольте. Элегантный образ дополнили туфли на высокой платформе и широкий пояс с яркой пряжкой, подчёркивающий талию. Волосы Сорокина уложила в высокую причёску, отлично сочетающуюся с образом. Организаторы пригласили её на правах партнёра Music Box — девушка часто сотрудничает с телеканалом, поставляя качественную уходовую косметику из Кореи.

Предпринимательница известна своим блогом в instagram, в котором уже более 1,5 миллиона читателей и тем, что дружит и общается со многими звёздами шоу-бизнеса и отлично ладит с ними. «Наноазия» (зарегистрированная торговая марка) от Киры Сорокиной в 2019 году удостоился премии «Косметический бренд» на церемонии Brand Awards.

Среди других гостей мероприятия были Катя Лель, Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Светлана Лазарева, Таисия Повалий и многие другие. Наибольший фурор произвели наряды Ольги Бузовой и Лолиты Милявской. Первая выступила в чёрном купальнике с блестящей бахромой. Многие отметили, что этот наряд годится скорее для бразильского карнавала, но хорошая фигура Бузовой спасла её от модного фиаско. Лолита же, недавно пережившая развод с пятым супругом, заметно постройнела и надела откровенное боди с полупрозрачным комбинезоном. Благодаря длинным пышным рукавам накидки и широкому поясу наряд выглядел вполне пристойно.

Интерес у публики вызвал наряд Zivert — молодой певицы, уже несколько недель удерживающей высокие позиции в чартах. Она решила не мудрить и надела большой пиджак-оверсайз, брюки-клёш и шляпу — всё чёрное, никаких блестящих или цветных элементов. Такой минимализм смотрелся очень свежо на фоне нарядов других звёзд.

Номинанты и победители

Кира Сорокина присутсвовала на мероприятии не только как желанный гость, который дарит подарки и поздравляет номинантов, но еще и как спонсор премии «Золотой хит», о чем ярко оповещал с главного банера мероприятия для фото логотип Nanoasia.

В числе прочих номинантов премии «Золотой хит» удостоилась и Лолита. Певица душевно исполнила свой хит «Папа». Лолите вручили почётную грамоту и пригласили вместе с ней на сцену Киру Сорокину. Кира вручила Лолите подарочный набор косметики NanoAsia и произнесла трогательную речь, в которой выразила своё уважение к артистке и сообщила, что познакомиться с ней лично — её давняя мечта. «Я вас уважаю как женщину, как певицу, как человека,» — сказала Кира Сорокина на церемонии и протянула пакет «НаноАзия» Милявской.

После этого Лолита присоединилась к Баскову и вместе с ним продолжила вести церемонию награждения. Почётных наград удостоились Миша Майер, Ольга Бузова, Zivert, Анита Цой, Катя Лель, Митя Фомин, Лев Лещенко и другие артисты.

Все изображения и фотоматериалы предоставлены сайтом: https://nanoasia.ru/

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