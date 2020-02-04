Календарь: 4 февраля — Миру был явлен неандерталец

В этот день в 1857 году, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения «неандертальцем».

В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Годом позже, 4 февраля 1857 года, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения «неандертальцем». Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен.

Высокое собрание значимости находки тогда не оценило и не поверило в ее древность. По поводу происхождения черепа выдвигались самые различные теории, в том числе и та, что он принадлежал обезьяноподобному русскому казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году, когда кавалерия генерала Александра Чернышева громила под Дюссельдорфом арьергард Наполеона Бонапарта. В конечном итоге неандерталец «победил». В ископаемом виде они были найдены еще в четырехстах местах Северного полушария Евразии. Он имел объем мозга, близкий к современному человеку, но покатый лоб и надбровные дуги, низкую черепную коробку; жил в пещерах, охотясь на мамонтов. У неандертальцев впервые были обнаружены захоронения трупов.

Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году учёным удалось расшифровать гены неандертальцев, в результате чего выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет. Было установлено, что неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом «человека разумного» – кроманьонцем, останки которого впервые были найдены в пещере Кро-Маньон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, и они считаются нашими прямыми предками.

События дня:

1582 г. — войска Речи Посполитой отступили от Пскова после продолжительной осады.

1719 г. — Петр I издал указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

1824 г. — изобретатель из Бостона Джеймс Гудрич представил публике резиновые калоши.

1970 г. — основан город Припять, в настоящее время заброшенный из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

2004 г. – начал работу Facebook.

Именинники:

Вероника, Георгий, Екатерина, Николай.

Родились:

Дмитрий Кедрин (1907 — 1945 гг.) — русский поэт.

Игорь Кваша (1933 — 2012 гг.) — российский актер и телеведущий.

Полад Бюль-Бюль оглы (1945 г.) — азербайджанский певец.

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