Умер основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин

Умер основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин

04.02.2020, 8:37, Новости дня

Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин умер в возрасте 89 лет, сообщил ректор вуза Сергей Зуев.

«Теодор сегодня ночью скончался», – сказал Зуев, отметив, что дата прощания станет известна позже, передает ТАСС.

Теодор Шанин родился в Вильно (ныне Вильнюс) в 1930 году. В начале 1941 года был сослан в Алтайский край, однако потом вернулся в Польшу. В 1948 году через Францию уехал в Палестину для участия добровольцем в Арабо-израильской войне.

После этого он учился в Иерусалимском университетском колледже социальной работы, там же продолжил профессиональную карьеру в социальной работе. В 1959 году Шанин продолжил высшее образование в Еврейском университете Иерусалима, позже в Бирмингемском университете получил ученую степень PhD. С 1974 года – профессор социологии в Манчестерском университете.

В 1995 году стал одним из организаторов и первым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук, с 2007 года – президент вуза.

Отмечается, что Теодор Шанин внес значительный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию.



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Последнее: Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин умер в возрасте 89 лет, сообщил ректор вуза Сергей Зуев. «Теодор сегодня ночью скончался», – сказал Зуев, отметив, что дата прощания станет известна позже, передает ТАСС. Теодор Шанин родился в Вильно (ныне Вильнюс) в 1930 году. В начале 1941 года был сослан в […]

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