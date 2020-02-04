Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака

Роспотребнадзор в преддверии дня борьбы с раком дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Основными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование. В частности, риск развития рака снижают физическая активность, употребление достаточного количества овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, а также отсутствие вредных привычек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве также напомнили о важности прививок от онкогенных вирусов, которые позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы.
В прошлом году сообщалось, что министерство здравоохранения планирует выпустить уникальные препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин умер в возрасте 89 лет, сообщил ректор вуза Сергей Зуев. «Теодор сегодня ночью скончался», – сказал Зуев, отметив, что дата прощания станет известна позже, передает ТАСС. Теодор Шанин родился в Вильно (ныне Вильнюс) в 1930 году. В начале 1941 года был сослан в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Абхазии парламент призвал президента к отставке / 10 января
- Парламент Азербайджана объявил о самороспуске / 2 декабря
- Транзит через Госсовет. Александр Морозов о том, как Путин останется у власти после 2024 года / 15 января
- Путин предложил изменить порядок назначения правительства России / 15 января
- РИА «Новости» выдало критическую статью в немецкой газете за признание небывалого подъема российского сельского хозяйства / 28 января
- Кудрин призвал расширить полномочия парламента в России / 14 января
- Украинские радикалы пригрозили обливать журналистов кислотой вместо мочи / 26 декабря
- В «Украинской правде» заявили, что их шокировали результаты расследования дела об убийстве Шеремета / 13 декабря