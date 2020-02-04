Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака

04.02.2020, 8:37, Новости дня

Роспотребнадзор в преддверии дня борьбы с раком дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.

Основными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование. В частности, риск развития рака снижают физическая активность, употребление достаточного количества овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, а также отсутствие вредных привычек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве также напомнили о важности прививок от онкогенных вирусов, которые позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы.

В прошлом году сообщалось, что министерство здравоохранения планирует выпустить уникальные препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями.



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