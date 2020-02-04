ЦБ Австралии сохранил ставку на рекордно низком уровне

Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне после трех снижений в прошлом году.
Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 0,75% годовых. Решение регулятора совпало с ожиданиями большинства аналитиков, опрошенных Reuters.
Центробанк до этого снижал ставку в июне, июле и октябре 2019 года. Резервный банк Австралии указал на свидетельства того, что эти шаги способствовали росту цен на жилье и поддержали сокращение долга домохозяйств.
"Совет продолжит внимательно следить за развитием событий, в том числе на рынке труда. Он по-прежнему готов к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, если это будет необходимо для поддержания устойчивого роста экономики", — сообщил глава Резервного банка Австралии Филип Лоу.
Регулятор сохранил прогнозы экономического роста на этот и следующий годы на уровне 2,75% и 3% соответственно.
Прогноз был поддержан "низким уровнем процентных ставок, недавним возвратом налогов, текущими расходами на инфраструктуру, более благоприятными перспективами сектора ресурсов и, позднее в этом году, ожидаемым восстановлением жилищного строительства", — отметил Лоу.
Экономисты ожидают, что центробанк снизит ставку до 0,5% на заседании в апреле, поскольку экономические перспективы омрачены лесными пожарами в Австралии и быстро распространяющимся китайским коронавирусом.
Лоу признал, что эти два события окажут временное влияние на рост экономики Австралии и повторил, что стране потребуется сохранение низких процентных ставок в течение длительного периода.
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Последнее: Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне после трех снижений в прошлом году. Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 0,75% годовых. Решение регулятора совпало с ожиданиями большинства аналитиков, опрошенных Reuters. Центробанк до этого снижал ставку в июне, июле и октябре 2019 года. Резервный банк Австралии указал на свидетельства того, что […]
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