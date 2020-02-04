Кто сможет составить конкуренцию Трампу на предстоящих выборах

Школы, библиотеки, церкви, здания крупных магазинов и пожарный частей – для проведения кокусов или собрания избирателей. Подходит практически любое общественное место. По всему штату Айова сейчас открыли около двух тысяч участков. Там собрались сторонники того или иного претендента на выдвижение в кандидаты в президенты. От результатов их голосования зависит, кто войдет в число фаворитов предвыборной гонки. Кокусы проводят обе партии, но у республиканцев лидер явный — это действующий президент Дональд Трамп. У демократов же 11 кандидатов. Из них, по данным опросов, наибольшие шансы у бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса.

"Я поддерживаю Берни Сандерса, одна из главных причин — это его позиция по вопросу здравоохранения. Это очень важно", — говорит студент Альваро Сильва.

"В моем положении с тремя маленькими детьми на руках я поддерживаю Джо Байдена. Думаю, он решит вопросы здравоохранения. Мне повезло, что у моего мужа – отличная медстраховка. Но кто знает, сколько она у нас будет. Я боюсь за детей", — сказала Лейн Тилл.

"Я — за Элизабет Уоррен. Она помогает таким, как я – людям из бедных американских семей, которые не имеют достаточно средств, чтобы оплатить, к примеру, свое обучение", — говорит Хейли Бейтс.

На этот раз кокусы проходят на фоне скандальных слушаний по импичменту, которого отчаянно добиваются демократы. Защита Трампа настаивает на прекращении этой процедуры и подчеркивает: действия демократов – ни что иное, как попытка отменить результаты прошлых выборов и вмешаться в будущие.

"Пора прекратить первую в истории страны всецело ангажированную процедуру импичмента президента. Сенат должен отказаться от этого — ради страны, ради конституции. Если вам не нравится политика конкретной администрации США или конкретного кандидата на пост президента, вы свободны и можете голосовать за другого кандидата. Но ответ — выборы, а не импичмент", — сообщил юрисконсульт Белого дома Джей Секьюлоу.

Проведение кокусов в Айове, где и стартуют собрания партийных активистов в США – традиция, которая зародилась в 1972 году. И с тех пор ее называют своеобразным политическим барометром в начале каждого избирательного цикла. Именно в Айове определяется кандидат, который впоследствии может стать основным для партий. У демократов в свое время после победы в этом штате едиными кандидатами стали Джимми Картер, Альберт Гор и Барак Обама. Кокусы проходят в 15 штатах из 50, а также в округе Колумбия. Остальные штаты предпочитают предварительные выборы или праймериз. Но главная борьба – это выборы, которые в этом году запланированы в США на 3 ноября.

Источник: Вести

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