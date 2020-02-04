В Великобритании запретят обычные автомобили

В Великобритании запретят обычные автомобили

04.02.2020, 8:30, Разное

Министерство транспорта Великобритании сообщило о планах полностью отказаться от автомобилей, работающих на традиционном, дизельном или бензиновом топливе. Ввести запрет на продажу таких машин хотят на пять лет раньше, чем планировалось – к 2035 году, сообщает телеканал «360».

По улицам Соединенного Королевства нельзя будет передвигаться даже на гибридном транспорте. Единственным доступным типом машин станут электромобили. Данные меры призваны улучшить экологическую обстановку в стране. К таким же решениям пришли и другие европейские государства – Дания, Нидерланды, Ирландия и Швеция. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне после трех снижений в прошлом году. Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 0,75% годовых. Решение регулятора совпало с ожиданиями большинства аналитиков, опрошенных Reuters. Центробанк до этого снижал ставку в июне, июле и октябре 2019 года. Резервный банк Австралии указал на свидетельства того, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика