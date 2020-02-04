Самолет «Победы» выкатился за пределы полосы при взлете в Уфе

Самолет авиакомпании «Победа» рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным источника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск).

«Воздушное судно в момент разворота на торце взлетно-посадочной полосы краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы полосы перед занятием исполнительного старта. На борту находились 6 членов экипажа, 183 пассажира. Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки силами служб аэропорта, с пассажирами работают представители авиакомпании», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы международного аэропорта «Уфа».

Там добавили, что задержка на вылет данного рейса составит 2 часа 50 минут, самолет вылетит из Уфы в 10.00 (8.00 мск).

«Аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на приём и выпуск воздушных судов», – сообщил источник.

Напомним, ранее «Суперджет» выкатился за пределы полосы в Шереметьево.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне после трех снижений в прошлом году. Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 0,75% годовых. Решение регулятора совпало с ожиданиями большинства аналитиков, опрошенных Reuters. Центробанк до этого снижал ставку в июне, июле и октябре 2019 года. Резервный банк Австралии указал на свидетельства того, что […]