Скончался основатель «Шанинки» Теодор Шанин

Скончался один из основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Ему было 89 лет. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Сергей Зуев.
Шанин умер в своей квартире в Москве. Причины смерти не называются. Дата и место прощания станет известна позже.
Теодор Шанин родился в 1930 году в Вильнюсе, который в то время сходил в состав Польши. После присоединения Литвы к СССР отец Теодора был арестован, а сам он вместе с матерью отправлен в Сибирь. После окончания войны переехал в Польшу, а затем в Палестину, где принимал участие в войне за создание государства Израиль.
В 1951-1952 годах учился в Иерусалимском университетском колледже социальной работы, затем продолжил высшее образование в Еврейском университете Иерусалима. В 1970 году в Бирмингемском университете получил ученую степень PhD. Преподавал социологию в Шеффилдском университете, с 1974 года — профессор социологии в Манчестерском университете.
В 1995 году стал одним из организаторов и первым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), с 2007 года — президент вуза.
Теодор Шанин внес значительный вклад в развитие социологии. Награжден орденом Британской империи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне после трех снижений в прошлом году. Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 0,75% годовых. Решение регулятора совпало с ожиданиями большинства аналитиков, опрошенных Reuters. Центробанк до этого снижал ставку в июне, июле и октябре 2019 года. Резервный банк Австралии указал на свидетельства того, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стефан Эль-Шаарави остался игроком «Шанхай Шеньхуа» / 1 февраля
- UFC жаждет денег. Реванш Нурмагомедова и Макгрегора принесет рекордный доход / 31 января
- Избившего росгвардейца боксера Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца / 3 февраля
- Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня / 4 января
- Совок из нанопластика. Дмитрий Орешкин об изменении Конституции / 23 января
- Американка сбила девочку из ненависти к мексиканцам / 21 декабря
- «Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат / 2 декабря
- «Укрзалізниця» подписала меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRCC / 21 января