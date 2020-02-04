Гибридный седан Hyundai Sonata 2020 готовится к дебюту

Обновленный гибридный седан Hyundai Sonata Hybrid официально представят публике 6 февраля.
Напомним, летом прошлого года на местном рынке состоялся показ прототипа популярной модели. Известно, что под капотом расположен 2-литровый агрегат на 150 л.с. мощности, а также электрическая установка на 51 силу. Автомобиль приводится в движение 6-ступенчатой трансмиссией. Отличить Hyundai Sonata Hybrid от предшественника можно также и по внешнему виду.
Дизайнеры применили видоизмененную решетку радиатора, а также продвинутый спойлер, придающий более спортивный вид. На крыше седана Hyundai Sonata Hybrid установлены солнечные панели, благодаря которым запас хода может достичь до 1,3 тысяч километров без подключения к зарядке.
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