Россиянам разъяснили тонкости использования маткапитала при покупке квартиры

При несоблюдении условий использования материнского капитала при покупке жилья по ипотеке могут возникнуть проблемы с продажей квартиры или при разделе имущества, заявили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).
Россиянам напомнили, что если при покупке жилья в ипотеку использовались средства материнского капитала, родители обязаны выделить доли в объекте недвижимости всем детям, сообщается на сайте ФНП.
«Чтобы позже с недвижимостью не возникло проблем, необходимо оформить договор о выделении долей у нотариуса. Закон обязывает подписать такой договор в течение полугода после выплаты ипотечного кредита», – сказано в сообщении.
Покупка такого жилья может нести в себе серьезный риск для новых владельцев, поскольку сделка может быть оспорена в дальнейшем.
«В практике уже встречались случаи, когда сделки, не прошедшие нотариальное удостоверение, где не все условия использования маткапитала были соблюдены, оспаривались в суде», – отметили в ФНП.
Ранее Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах, чтобы обеспечить выплаты за первого ребенка и увеличить размер выплат за второго.
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Последнее: При несоблюдении условий использования материнского капитала при покупке жилья по ипотеке могут возникнуть проблемы с продажей квартиры или при разделе имущества, заявили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Россиянам напомнили, что если при покупке жилья в ипотеку использовались средства материнского капитала, родители обязаны выделить доли в объекте недвижимости всем детям, сообщается на сайте ФНП. «Чтобы позже […]
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