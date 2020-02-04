Россиянам разъяснили тонкости использования маткапитала при покупке квартиры

Россиянам разъяснили тонкости использования маткапитала при покупке квартиры

04.02.2020, 8:26, Новости дня

При несоблюдении условий использования материнского капитала при покупке жилья по ипотеке могут возникнуть проблемы с продажей квартиры или при разделе имущества, заявили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Россиянам напомнили, что если при покупке жилья в ипотеку использовались средства материнского капитала, родители обязаны выделить доли в объекте недвижимости всем детям, сообщается на сайте ФНП. 

«Чтобы позже с недвижимостью не возникло проблем, необходимо оформить договор о выделении долей у нотариуса. Закон обязывает подписать такой договор в течение полугода после выплаты ипотечного кредита», – сказано в сообщении. 

Покупка такого жилья может нести в себе серьезный риск для новых владельцев, поскольку сделка может быть оспорена в дальнейшем.

«В практике уже встречались случаи, когда сделки, не прошедшие нотариальное удостоверение, где не все условия использования маткапитала были соблюдены, оспаривались в суде», – отметили в ФНП.

Ранее Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах, чтобы обеспечить выплаты за первого ребенка и увеличить размер выплат за второго.



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Последнее: При несоблюдении условий использования материнского капитала при покупке жилья по ипотеке могут возникнуть проблемы с продажей квартиры или при разделе имущества, заявили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Россиянам напомнили, что если при покупке жилья в ипотеку использовались средства материнского капитала, родители обязаны выделить доли в объекте недвижимости всем детям, сообщается на сайте ФНП.  «Чтобы позже […]

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