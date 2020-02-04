Диетолог рассказала о вредящих иммунитету продуктах

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, употребление каких продуктов вредит иммунитету человека.

Соломатина заявила, что «самыми вредными продуктами, которые губят иммунитет, являются сахар, животный белок и алкоголь», передает «Вечерняя Москва».

Например, сахар не только провоцирует диабет, но и «блокирует образование белых кровяных телец, иммунная система страдает».

По словам врача, в этом вопросе также важен способ обработки продуктов – продукты, которые не подвергались термической агрессивной обработке, более полезны.

При этом «системное воспаление провоцируют продукты, приготовленные во фритюре». Кроме того, «вредно чрезмерное употребление животного белка – красного мяса», а алкоголь «выводит жидкость».

Также «вредны и продукты, которые меняют кислотность желудочного сока». Это, к примеру, усилители вкуса – глутамат натрия.

Соломатина отметила, что повышают иммунитет витамин D и А, а также кисломолочные продукты и овощи.

Ранее врач запретила россиянам есть мясо с кровью.





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