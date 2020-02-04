Frankfurter Allgemeine — дело не в деньгах — бундесвер должен стать элитным

Германия вкладывает большие средства в содержание бундесвера, однако жалобы на его снабжение из года в год остаются неизменными, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Дело не в том, сколько денег отводится на военные нужды, а в том, что служба в армии должна стать элитной, считает корреспондент издания. По его мнению, военным необходимо наилучшее оснащение, чтобы не приходилось выискивать годных добровольцев «с лупой».



Reuters

Несмотря на то что в бундесвер вкладывают всё больше средств, а военные становятся всё важнее для немецкого общества, состояние войск на протяжении многих лет оставляет желать лучшего, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Райнхард Мюллер. По его мнению, для изменения ситуации бундесвер должен добиться элитарного статуса.

Как может быть, что на армию в Германии выделяется всё больше средств, однако оснащение только ухудшается, а солдаты становятся «толще и глупее», как недавно заметил уполномоченный по делам военнослужащих? Кто вообще идёт в бундесвер, с тех пор как служба в армии стала добровольной? Такими вопросами задаётся в своей статье журналист издания.

С точки зрения Райнхарда Мюллера, во времена обязательного прохождения воинской службы таких проблем не было — однако тогда армия пополнялась из обширного источника. Сегодня служить в вооружённых силах Германии могут даже женщины. Тем не менее выискивать годных новобранцев приходится «с помощью лупы», отмечает корреспондент немецкой газеты. Это не в последнюю очередь связано с тем, что боевые миссии сейчас не только теория, но и «горькая действительность», полагает он. Поэтому военнослужащие, стоящие на защите общества, играют в современном мире особенно важную роль.

Между тем, чтобы справляться со своими задачами, тем немногим, кто делает выбор в пользу военной службы, необходимо наилучшее оснащение, убеждён автор статьи. По замечанию уполномоченного по делам бундесвера, войска уже на протяжении ряда лет должны выполнять те задачи, для которых они будут полностью оснащены и вооружены к 2031 году.

Сейчас военнослужащие частично закупают необходимые вещи сами. Впрочем, их денежное довольствие, вероятно, не столь мало, если рядовой мотопехоты может потратить на покупку оснащения €3 тыс. Остаётся надеяться, что бундесвер, по крайней мере, продолжит снабжать военнослужащих вооружениями, пишет Мюллер.

Для журналиста очевидно, что вооружённые силы Германии истощены, причём не только из-за экономических недостатков, но и вследствие затянувшегося на десятилетия реформирования. Как могло получиться, что бундесвер всё ещё делает ставку на индивидуально разработанные решения в отношении любых элементов снабжения, вплоть до рюкзаков? Это понятно, когда речь идёт о крупных вещах и военной технике, хотя даже здесь возникает вопрос о готовности к применению, отмечает автор. За всё время реформирования мало чего удалось достичь. Об этом свидетельствуют жалобы о состоянии войск, которые из года в год звучат примерно одинаково.

Военные извлекают максимум из того, что у них есть, уверен корреспондент Frankfurter Allgemeine. В отдельных сферах бундесвер способен справиться со своими задачами, но в целом — нет, пишет он. При этом перед вооружёнными силами появляется всё больше вызовов. По сравнению с холодной войной, бундесвер стал значительно меньше, однако сейчас он действует в таких местах, о которых раньше сложно было даже предположить, например, в Гиндукуше или в Африке. Брать на себя больше ответственности за происходящее в мире правильно, но об этом легче сказать, чем сделать, подчёркивает автор статьи.

Даже запоздавшее выполнение обещания расходовать на нужды армии по 2% ВВП само по себе не изменит бедственного положения вооружённых сил Германии, убеждён Райнхард Мюллер. В конечном счёте, дело не в деньгах, а в персонале, уверяет он. «Похвальные попытки сделать вооружённые силы более экономичными и ориентированными на семейные ценности создали иллюзию, будто военный — такая же профессия, как любая другая», — пишет немецкая газета.

Вооружённые силы никогда больше не должны становиться государством внутри государства, однако они должны стать более элитарными, призывает журналист. Численность солдат и тяжёлой техники сегодня уже не играет решающей роли. Ключевое значение имеют возможности в сфере ведения войны в киберпространстве, а также средства для быстрого размещения войск и вступления в бой — и решительность, заключает корреспондент Frankfurter Allgemeine.

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