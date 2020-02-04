17-летнюю экоактивистку Грету Тунберг второй год подряд номинировали на Нобелевскую премию мира

Грета Тунберг снова попала в шорт-лист номинантов на Нобелевскую премию мира. Ее кандидатуру предложили два политика, представители левой партии Швеции Йенс Холм и Хакан Свеннелинг. Они пояснили свой выбор тем, что «Грета очень много и усердно работала, чтобы наконец открыть политикам глаза на климатический кризис и донести всю серьезность и реальность угрозы глобального потепления». Также они добавили, что «работа Греты по сокращению выбросов в атмосферу и соблюдению Парижского соглашения является актом установления и укрепления мира на планете».

Нобелевская премия мира ежегодно отмечает тех, кто внес наибольший вклад в области укрепления мира. Согласно уставу Нобелевского фонда, лауреаты избираются норвежским нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии. Напомним, в марте прошлого года Грету впервые номинировали на нее, однако тогда ей не удалось стать самой молодой лауреаткой в истории Нобелевской премии. В 2019 году лауреатом стал Абий Ахмед Али — эфиопский политический и государственный деятель, действующий премьер-министр Эфиопии с апреля 2018 года — за вклад в разрешение пограничного конфликта его государства с Эритреей. Возможно, взять эту вершину у Греты получится со второй попытки. Хотя в силу возраста ей уже не удастся побить предыдущий рекорд — с 2014 года самой молодой обладательницей премии является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай.

На встрече с представителями Европейского парламента в Страсбурге, апрель 2019 года

Чуть больше года назад никому не известная шведка Грета Тунберг впервые вышла к зданию парламента в Стокгольме, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Сейчас у нее уже миллионы как поклонников, так и критиков (о ее феномене мы писали здесь). И хотя изначально у подростка не было цели прославиться, у нее все же это получилось. В августе 2019-го сам принц Монако Пьер Казираги переправил ее на экологически чистой яхте через Атлантический океан на Саммит по мерам в области изменения климата ООН, где та выступила с эмоциональной речью. Недавно своим примером для подражания Грету назвала бельгийская принцесса Эсмеральда, а в январе 2020-го с ней лично встретился принц Чарльз. Невольно девочка завоевала расположение и голливудских звезд: с ней лично пообщались Леонардо Ди Каприо и Арнольд Шварценеггер, а Джейн Фонда, Хоакин Феникс и Эмбер Валетта регулярно устраивают пятничные демонстрации в защиту экологии.

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Последнее: Грета Тунберг снова попала в шорт-лист номинантов на Нобелевскую премию мира. Ее кандидатуру предложили два политика, представители левой партии Швеции Йенс Холм и Хакан Свеннелинг. Они пояснили свой выбор тем, что «Грета очень много и усердно работала, чтобы наконец открыть политикам глаза на климатический кризис и донести всю серьезность и реальность угрозы глобального потепления». Также […]