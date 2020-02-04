Опубликованы снимки кроссовера Kia Sorento без камуфляжа

Обновленный кроссовер Kia Sorento несколько дней назад обнаружили без камуфляжа.

В частности, снимки сделаны во время финальных испытаний автомобиля, тогда как одновременно занимались созданием официального рекламного ролика на модель Kia Sorento. Кроссовер получил увеличенную решетку радиатора, дополнительные противотуманные фары, а также спойлер на крыше. С задней части кузова установили крупные фонари, отличающие автомобиль от предшественника.

Покупатели смогут выбрать кроссовер Kia Sorento с несколькими вариантами мотором — на 2,5 литра и 2 литра. В дальнейшем поступит в продажу гибридная модификация. Официальный дебют на местном рынке состоится уже через 2 недели, однако мировой показ пройдет до конца 2020 года.

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Последнее: Обновленный кроссовер Kia Sorento несколько дней назад обнаружили без камуфляжа. В частности, снимки сделаны во время финальных испытаний автомобиля, тогда как одновременно занимались созданием официального рекламного ролика на модель Kia Sorento. Кроссовер получил увеличенную решетку радиатора, дополнительные противотуманные фары, а также спойлер на крыше. С задней части кузова установили крупные фонари, отличающие автомобиль от предшественника. […]