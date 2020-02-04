Компания Ford отзывает 125 автомобилей Transit в России

Компания Ford отзывает 125 автомобилей Transit в России

04.02.2020, 8:14, Новости дня

В Росстандарте анонсировали предстоящий отзыв автомобилей компании Ford.

В частности, для проведения серьезной доработки будут отправлены коммерческие модели Ford Transit. Отзыв коснется 125 машин, которые удалось реализовать на российском рынке с 25 июня по 29 ноября минувшего года. В российском ведомстве указали о важности нанесения специальной предупреждающей наклейки на всю технику.

Бортовая платформа имеет загрузочное пространство, которое может перекрывать задние фонари, что создает опасность на дороге. Таким образом, необходимо проинформировать машины, следующие в попутном направлении об имеющейся опасности. Никаких других дефектов в Ford Transit не обнаружено, сообщили в Росстандарте.



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