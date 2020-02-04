Компания Ford отзывает 125 автомобилей Transit в России

В Росстандарте анонсировали предстоящий отзыв автомобилей компании Ford.
В частности, для проведения серьезной доработки будут отправлены коммерческие модели Ford Transit. Отзыв коснется 125 машин, которые удалось реализовать на российском рынке с 25 июня по 29 ноября минувшего года. В российском ведомстве указали о важности нанесения специальной предупреждающей наклейки на всю технику.
Бортовая платформа имеет загрузочное пространство, которое может перекрывать задние фонари, что создает опасность на дороге. Таким образом, необходимо проинформировать машины, следующие в попутном направлении об имеющейся опасности. Никаких других дефектов в Ford Transit не обнаружено, сообщили в Росстандарте.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Обновленный кроссовер Kia Sorento несколько дней назад обнаружили без камуфляжа. В частности, снимки сделаны во время финальных испытаний автомобиля, тогда как одновременно занимались созданием официального рекламного ролика на модель Kia Sorento. Кроссовер получил увеличенную решетку радиатора, дополнительные противотуманные фары, а также спойлер на крыше. С задней части кузова установили крупные фонари, отличающие автомобиль от предшественника. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Роспотребнадзор предупредил о передающейся от собак смертельной болезни / 24 декабря
- Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки / 16 января
- ERR — русскоязычные жители Эстонии дают детям «универсальные» имена для комфортного будущего / 29 января
- Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis / 7 декабря
- Автоновости: Около дома – только за деньги: выявлена новая проблема с московскими парковками / 14 января
- Раскрыто отличие Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus / 5 января
- Путин назвал «моральными уродами» противников господдержки семей с детьми / 18 января
- В Севастополе затонул плавучий док с российской подводной лодкой / 15 декабря