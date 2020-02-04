В ДНР заявили об удерживании Киевом 149 сторонников республики

Украинские власти не признают задержание 149 лиц, связанных с конфликтом в Донбассе, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова.

«На данный момент на территории Украины мы разыскиваем 149 сторонников республики. На сегодняшний день украинская сторона из этого списка не подтвердила нам ни одного человека», – сообщила Морозова Донецкому агентству новостей.

По ее словам, поиск людей ведется на основании заявлений, поступающих в аппарат омбудсмена ДНР об их задержании украинскими спецслужбами. В последний раз такое обращение было принято на минувшей неделе.

Морозова также заявила, что в списке пропавших без вести числятся до 500 человек. В ДНР не исключают, что они также могут находиться в украинском плену.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса будет озвучена в скором времени.

В понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обмен пленными по формуле «всех на всех» с Киевом невозможен до полного прекращения боевых действий в Донбассе.

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Последнее: Украинские власти не признают задержание 149 лиц, связанных с конфликтом в Донбассе, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова. «На данный момент на территории Украины мы разыскиваем 149 сторонников республики. На сегодняшний день украинская сторона из этого списка не подтвердила нам ни одного человека», – сообщила Морозова Донецкому агентству новостей. […]