Умер писатель Евгений Витковский

Писатель, литературовед и переводчик Евгений Витковский умер в Москве на 70-м году жизни, сообщила его супруга Ольга Кольцова.

«Жени Витковского – с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3-го февраля. Помяните его в своих молитвах», – написала Кольцова в Facebook.

Причина смерти писателя не раскрывается.

Евгений Витковский родился в 1950 году в Москве, в 1971 году окончил МГУ имени Ломоносова. Он известен переводами произведений Джона Мильтона, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга. Также занимался изучением и переводом шотландской поэзии.

Литературовед был лауреатом нескольких международных премий, экспертом Союза переводчиков России, членом Союза писателей России.

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