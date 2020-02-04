Куэвас переиграл Дельбониса на старте турнира ATP в Аргентине

Уругвайский теннисист, 48-я ракетка мира Пабло Куэвас в первом круге турнира в аргентинской Кордове в двух сетах за один час 36 минут обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 7:5, 6:2.
Куэвас пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 11, а у Дельбогниса, занимающего 74-е место в рейтинге ATP, три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из десяти.
Таким образом, Куэвас вышел в 1/8 финала турнира, где ему будет противостоять итальянец Джанлука Магер (133), переигравший в первом круге аргентинца Хуана Пабло Фиковича (244) – 6:2, 3:6, 6:2.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Alphabet отчиталась в понедельник о результатах четвертого квартала. Компания уверенно превзошла ожидания Уолл-стрит по доходам на акцию благодаря налоговой ставке, которая оказалась намного ниже, чем ожидалось, но при этом прогнозы по доходам оказались ниже ожиданий рынка. Alphabet также раскрыла некоторые долгожданные финансовые подробности о YouTube и Google Cloud. Текущий финансовый отчет стал первым для Сундара Пичаи […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Звезду «Джокера» Феникса арестовали за участие в демонстрации / 13 января
- Индия впервые показала противоспутниковую ракету / 26 января
- Бывший украинский нардеп Онищенко задержан в Германии / 3 декабря
- Мосгорсуд заблокировал показ Английской премьер-лиги на сайте «Матч ТВ» по иску Rambler / 16 декабря
- Меркель объяснила высылку российских дипломатов / 4 декабря
- FAZ — в модернизации российской армии шведские учёные разглядели растущую угрозу для Европы / 6 декабря
- Старт продаж умных часов Honor Magic Watch 2 скоро состоится / 16 января
- Минюст объяснил ситуацию с приговором Ходорковскому после решения ЕСПЧ / 14 января