Роспотребнадзор дал советы по спасению от рака

Представители Роспотребнадзора напомнили россиянам о самых смертоносных видах рака. Среди них – опухоли легких, молочной железы, а также толстой и прямой кишки, сообщает «Москва 24»

Но даже с ними можно справиться, если вовремя проявить бдительность и пройти обследование. Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. Он включает в себя правильное питание и физическую активность, а также соблюдение режима сна и бодрствования. Также следует сделать прививку от онкогенных вирусов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Alphabet отчиталась в понедельник о результатах четвертого квартала. Компания уверенно превзошла ожидания Уолл-стрит по доходам на акцию благодаря налоговой ставке, которая оказалась намного ниже, чем ожидалось, но при этом прогнозы по доходам оказались ниже ожиданий рынка. Alphabet также раскрыла некоторые долгожданные финансовые подробности о YouTube и Google Cloud. Текущий финансовый отчет стал первым для Сундара Пичаи […]