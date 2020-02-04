Роспотребнадзор дал советы по спасению от рака

Роспотребнадзор дал советы по спасению от рака

04.02.2020, 8:05, Разное

Представители Роспотребнадзора напомнили россиянам о самых смертоносных видах рака. Среди них – опухоли легких, молочной железы, а также толстой и прямой кишки, сообщает «Москва 24»

Но даже с ними можно справиться, если вовремя проявить бдительность и пройти обследование. Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. Он включает в себя правильное питание и физическую активность, а также соблюдение режима сна и бодрствования. Также следует сделать прививку от онкогенных вирусов. 



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