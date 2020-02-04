Россиянин рассказал о ситуации в городе Ухань

Россиянин Павел Личман, находящийся в китайском Ухане, откуда пошло распространение коронавируса 2019-nCoV, рассказал об обстановке в городе.

«В том районе, где мы живем, все достаточно спокойно. Но в целом, ситуация обостренная. Если верить новостям, то, конечно, люди прибегают к крайним мерам, но то, что видим мы, все проходит спокойно, размеренно, работают магазины, аптеки. Единственное, не работает общественный транспорт, перестало ходить такси. То есть оно ходит, но очень-очень редко», – сказал Личман телеканалу «Звезда».

Он уточнил, что, несмотря на слухи о занижении китайскими властями данных о количестве заболевших, по ряду факторов можно утверждать, что руководство страны озвучивает правдивую статистику и контролирует ситуацию.

В понедельник Ростуризм сообщал, что все организованные российские туристы покинули КНР.

Эвакуация 133 граждан РФ из китайской провинции Хубэй воздушно-космическими силами запланирована на 3-5 февраля.

Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.





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