Экипаж «Союза МС-13» озвучил просьбу к встречающим

Экипаж спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-13» попросил спасателей Центрального военного округа привезти к месту посадки казахстанские яблоки, сообщила пресс-служба округа.

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 6 февраля. На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук.

«Казахстанские яблоки будут находиться на борту военных вертолетов Ми-8МТВ5-1, которые первыми прибудут к месту посадки космонавтов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что военные спасатели готовят подарки каждому экипажу, когда он возвращается на Землю. Яблоки – самое популярное угощение, кроме того, космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.

В операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата будут участвовать около 200 человек, будет задействовано 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц спецтехники, в том числе шесть поисково-спасательных машин «Синяя птица».

Напомним, в октябре в Минобороны сообщили, что экипаж «Союза МС-12» попросил у военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) встретить их персиками и финиками.





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