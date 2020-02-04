Ситуацию с бюджетом Украины назвали одной из худших в истории

План доходов в государственный бюджет Украины в январе 2020 года выполнен только на 78,54%, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны, сообщил украинский экономист Владимир Компаниец.

Так, написал он в своем Facebook, при плане в 64,6 млрд гривен в бюджет собрали лишь 50,7 млрд. По словам экономиста, не помогла даже то, что в январе Нафтогаз заставили платить авансом налог на прибыль.

Компаниец привел показатели последних лет: в январе прошлого года план был выполнен на 89,25%, в январе 2018 года – на 102,8%, а в январе 2017 года – 138,72%.

По сведениям Компанийца, план не выполнили таможенная и налоговая службы, также проблемы возникли при поступлении средств в местные бюджеты.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве заявил, что проводимые в стране экономические реформы создают условия для притока инвестиций.

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