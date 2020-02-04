Зеленского раскритиковали из-за ошибки на встрече с Эрдоганом

Украинский политолог Юрий Романенко удивлен «некомпетентностью» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом украинский лидер допустил ошибку.

В своем Telegram-канале Романенко отметил, что что выраженные Зеленским соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, были «политической ошибкой».

По словам Зеленского «Украина, которая уже шестой год находится в состоянии гибридной войны, знает и понимает как никто боль такой потери».

«Скажите кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии», – сообщил политолог, подчеркнув, что «в этом случае благоразумно было промолчать».

Ранее Эрдоган заявил об увеличении числа погибших турецких военных при обстреле в Идлибе. До этого сообщалось о шести погибших турецких военных в результате столкновений с сирийской армией в Идлибе.

После инцидента истребители F-16 ВВС Турции и турецкая артиллерия нанесли удары по 40 целям в Идлибе.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Контрразведчики совместно с полицией Красноярского края уличили заведующего урологическим отделением одной из красноярских больниц во взятке и постановке ложного диагноза призывнику, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ. «Военнослужащими УФСБ РФ по Центральному военному округу совместно с ГУ МВД РФ по Красноярскому краю пресечена противозаконная деятельность заведующего урологическим отделением – врача-уролога КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № […]