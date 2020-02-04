Зеленского раскритиковали из-за ошибки на встрече с Эрдоганом

Украинский политолог Юрий Романенко удивлен «некомпетентностью» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом украинский лидер допустил ошибку.
В своем Telegram-канале Романенко отметил, что что выраженные Зеленским соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, были «политической ошибкой».
По словам Зеленского «Украина, которая уже шестой год находится в состоянии гибридной войны, знает и понимает как никто боль такой потери».
«Скажите кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии», – сообщил политолог, подчеркнув, что «в этом случае благоразумно было промолчать».
Ранее Эрдоган заявил об увеличении числа погибших турецких военных при обстреле в Идлибе. До этого сообщалось о шести погибших турецких военных в результате столкновений с сирийской армией в Идлибе.
После инцидента истребители F-16 ВВС Турции и турецкая артиллерия нанесли удары по 40 целям в Идлибе.
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