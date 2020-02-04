В РФ выйдет новый электрокар JAC iEV7S

Китайская компания JAC в скором времени пополнит модельный ряд в РФ новым электрическим хетчбэком JAC iEV7S.

В частности, в ближайшее время состоится официальная сертификация, после которой автомобиль появится в свободой продаже. Известно, что новинка получила электрический агрегат, выдающий 116 л.с. мощности. При таких параметрах запас хода на электротяге составит 300 километров. Разгон до сотни на хетчбэке JAC iEV7S равен 4 секунды.

Инженерами установлено ограничение предельной скорости на уровне 130 км в час. Кроме того, хетчбэк получил габариты, схожие с кроссовером Nissan Juke. В салоне установлен крупный экран, а также применены необходимые системы безопасности, включая камеру кругового обзора. Старт продаж объявят несколько позже.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Контрразведчики совместно с полицией Красноярского края уличили заведующего урологическим отделением одной из красноярских больниц во взятке и постановке ложного диагноза призывнику, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ. «Военнослужащими УФСБ РФ по Центральному военному округу совместно с ГУ МВД РФ по Красноярскому краю пресечена противозаконная деятельность заведующего урологическим отделением – врача-уролога КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № […]