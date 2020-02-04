В РФ выйдет новый электрокар JAC iEV7S

Китайская компания JAC в скором времени пополнит модельный ряд в РФ новым электрическим хетчбэком JAC iEV7S.
В частности, в ближайшее время состоится официальная сертификация, после которой автомобиль появится в свободой продаже. Известно, что новинка получила электрический агрегат, выдающий 116 л.с. мощности. При таких параметрах запас хода на электротяге составит 300 километров. Разгон до сотни на хетчбэке JAC iEV7S равен 4 секунды.
Инженерами установлено ограничение предельной скорости на уровне 130 км в час. Кроме того, хетчбэк получил габариты, схожие с кроссовером Nissan Juke. В салоне установлен крупный экран, а также применены необходимые системы безопасности, включая камеру кругового обзора. Старт продаж объявят несколько позже.
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