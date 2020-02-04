Новый пикап Hyundai Santa Cruz заметили на тестах

Обновленная модель в скором времени появится в серийном исполнении, о чем свидетельствуют финальные тесты.

Производитель ранее анонсировал, что официальный дебют состоится к концу 2020 года, однако точные сроки пока не названы. Вместе с тем по фотографиям с зимних заездов можно рассмотреть обновленные формы. Популярный пикап Hyundai Santa Cruz обладает прежними габаритами. Из изменений следует выделить размеры дверей, а также увеличенную решетку радиатора.

Также сообщается, что сборкой пикапа Hyundai Santa Cruz займутся на предприятии в Алабаме, где уже осуществляется выпуск кроссовера Santa Fe. Под капотом новинки применят 2,4-литровый бензиновый агрегат, который выдает 185 л.с. мощности.

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