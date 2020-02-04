Названы основные регионы – неплательщики по кредитам

Чаще всех не платят по кредитам жители Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, а по сумме просроченной задолженности в среднем на человека лидируют Тыва, Московская область и Якутия, следует из данных рейтинга Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Крупнейшие «плохие» долги на одного жителя зафиксированы в Тыве (31,5 тыс. рублей) и Московской области (30,1 тыс. рублей). Тройку лидеров замыкает Якутия с личным просроченным долгом в 29,1 тыс. рублей. Также высокая просрочка наблюдается у жителей Карачаево-Черкесии (29 тыс.рублей), Тюменской области (28,8 тыс. рублей), Бурятии (28,7 тыс. рублей), Калининградской области (26,4 тыс. рублей), Красноярского края (25,7 тыс. рублей), Адыгеи (25,6 тыс. рублей) и Иркутской области (25 тыс. рублей), передает РИА «Новости».
Самая низкая просроченная задолженность на одного человека наблюдается в Севастополе – всего 1,9 тыс. рублей и Крыму – 2,5 тыс. рублей. В пятерку регионов с низкими долгами на одного жителя также входят Дагестан (5,9 тыс. рублей), Чечня (6,5 тыс. рублей) и Ингушетия (7,8 тыс. рублей).
По доле просрочки от всех кредитов рейтинг регионов РФ возглавляет Ингушетия с показателем в 13%. За ней следует Карачаево-Черкесия (9%) и Северная Осетия (7%).
Лишь 15 субъектов России, по данным НАПКА, имеют минимальную долю просроченной задолженности, не превышающую 3% от объема всех кредитов. Самый низкий показатель – 1,6% – зафиксирован в Севастополе и Ненецком автономном округе.
«К сожалению, российские регионы слишком различны по своему экономическому развитию и зачастую этот разрыв колоссален. Как мы видим, наиболее серьезная ситуация сохраняется в регионах Северного Кавказа, но также локальные проблемы есть и в других федеральных округах. При этом нельзя говорить, что ситуация безвыходная, как мы видим из практики, 70% должников удается решить вопрос, после того как они начинают работать с просроченной задолженностью», – сообщил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Ранее в январе сообщалось, что в 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок граждан на разные виды кредитов, в итоге доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года.
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