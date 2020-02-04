РВИО рассказало о спорах Сталина и Рузвельта вокруг Ялтинской конференции

Иосиф Сталин настоял на проведении встречи лидеров Большой тройки в 1945 году именно в Ялте, хотя для организации конференции пришлось принять беспрецедентные меры безопасности, рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Ялтинская конференция проходила в период с 4 по 11 февраля в Крыму, на ней лидер Советского Союза Иосиф Сталин, американский лидер Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль договорились о послевоенном мироустройстве.

«Несмотря, на то, что нацистская Германия была на последнем издыхании, разведка их еще неплохо работала. Еще свежи были воспоминания, когда в Тегеране были предприняты попытки покушения, которую предотвратила советская разведка. Поэтому были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Выявлены все оставшиеся вражеские элементы и разведчики, которые оставались на территории Крыма. Изъяты сотни единиц оружия», – передает РИА «Новости» слова Мягкова.

Он добавил, что вокруг участников конференции было создано сухопутное внешнее кольцо безопасности. С моря делегации прикрывали подводные лодки, катера и боевые корабли. Тогда все еще опасались немецкую авиацию, поэтому небо контролировали 150 самолетов. Аэродром Саки, где должны были приземлиться самолеты иностранных делегаций, прикрывали 200 зенитных орудий.

«Идея провести конференцию именно в Ялте появилась не сразу, предлагались различные варианты. Главным противником Крыма был Рузвельт, который последовательно предлагал устроить встречу на побережье Средиземного моря, в Корее, на Мальте, Иерусалиме, в Риме и на Сицилии. Американский президент утверждал, что по состоянию здоровья не может далеко уезжать, а конгресс США не позволит слишком надолго удаляться от Вашингтона. Но Сталин настоял, что встречу необходимо провести именно на территории Советского Союза. Мягкий климат южного побережья Крыма как нельзя лучше подходил для Рузвельта, который болел полиомиелитом и был прикован к инвалидной коляске. В итоге американский президент вынужден был согласиться», – сообщил Мягков.

Он пояснил, что проведение конференции на своей территории давало Советскому Союзу стратегическое преимущество, чем и объясняются возражения США. Вашингтон не хотел, чтобы Москва играла главную роль во Второй мировой войне.

«Встреча была задумана еще в конце 1944 года, главным инициатором был Рузвельт, который бомбардировал Сталина и Черчилля обращениями. У него были идеи о будущем мира, о создании организации всемирной безопасности, он хотел обсудить их с лидерами ведущих мировых держав», – рассказал Мягков.

Директор РВИО рассказал, что подготовку конференции Сталин поручил наркому внутренних дел Советского Союза Лаврентию Берии в январе, всего за месяц с небольшим до ее начала.

«На тот момент Крым только восемь месяцев назад был освобожден. Немцы проводили там жестокий оккупационный режим с массовым геноцидом местного населения. Во время отступления они все разрушали. Например, от Ливадийского дворца остались только стены, вывезли все, что могли, в том числе мебель, ковры и картины. Когда на место приехали представители Берии, то они увидели полнейшую разруху. Со стен содрали даже обои», – рассказал Мягков.

Историк рассказал, что для восстановления Ялты приехало более 2 тыс. рабочих, и это позволило быстро восстановить практически до первоначального состояния Юсуповский, Воронцовский и Ливадийский дворцы, в которых было решено разместить делегации.

«Со всей страны завозились лесоматериалы, мебель, посуда, сервизы и спальни. Особое вниманию уделялось организации питания, в Крым доставляли икру, балыки, различные сорта вин, шампанское, а также коньяк, который очень любил Черчилль. Но все было сделано для того, чтобы каждому делегату, а их было около 700 человек, создать комфортные условия», – рассказал директор РВИО.

В конце января Минобороны открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Ялтинской конференции лидеров трех стран антигитлеровской коалиции.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава администрации Макао Хэ Ичэн распорядился закрыть все казино в городе на две недели, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Дата закрытия всех казино в Макао будет согласована позже, передает ТАСС со ссылкой на адиостанцию Ар-ти-эйч-кей. Ранее в Макао выявили 10 случаев заражения новым коронавирусом. Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, […]