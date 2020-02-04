Гривна подешевела по отношению к доллару и евро

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 февраля.

Курс гривны к доллару США снизился на 5 копеек – с 25,03 грн/$ до 25,08 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 9 копеек – с 27,66 грн/€ до 27,75 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю – 3,94 грн / 10 руб. Сутки назад он составлял 3,93 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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