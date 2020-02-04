Пленные боевики раскрыли роль Турции в формировании «Джебхат ан-Нусры»

Пленные боевики раскрыли роль Турции в формировании «Джебхат ан-Нусры»

04.02.2020, 7:26, Новости дня

Боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях Алеппо, рассказали о роли Турции в формировании в Сирии террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

В ходе боев между сирийской армией и боевиками в пригороде Алеппо в плен к военным попали два террориста. Оба пленных – сирийцы, один из них – уроженец населенного пункта Тыбни по имени Махмуд аль Наджим, позывной Абу Абдала, 1985 года рождения, передает РИА «Новости».

По словам боевика, сначала в городе был сформирован отряд «Сирийской свободной армии» – светской оппозиции. Затем, при появлении в этих краях отрядов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), начались столкновения между светскими и радикальными оппозиционерами.

Аль Наджим вместе с семьей решил сбежать в Турцию, но его задержала полиция этой страны, которая, по утверждению боевика, заставила его вступить в ряды террористов.

«(Нам) сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), то они убьют или арестуют мою семью… Они дали мне зарплату в 100 долларов», – рассказал боевик на допросе.

Родственников аль Наджима турки, по его словам, отправили в лагерь беженцев и «держат в заложниках».

«Они сказали, что пока я работаю с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в России), то семья в безопасности», – сообщил боевик, добавив, что все снабжение группировки идет из Турции и Саудовской Аравии.

В рядах группировки боевик получил специализацию пулеметчика. В этом качестве ему довелось воевать по всей Сирии. На вопрос, почему боевики обстреливают город Алеппо, он ответил: «Наш командир сказал, что это приведет к ненависти гражданских к сирийским и русским военным».

Второй пленный – Хусейн Абдул Азиз, позывной Абу Удей, уроженец города Дейр Хафер.

«Моей семье не хватало денег на еду. А этот отряд набирал мужчин и давал деньги. Я записался», – передает ТАСС слова Абдель Азиза.

Он «воевал в разных группах», которые входили в состав «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России).

По его словам, на стороне экстремистов сейчас воюют боевики из Пакистана и Афганистана.

Напомним, в понедельник армия Сирии перекрыла снабжение боевиков по шоссе Латакия – Алеппо.

Тем временем руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, поэтому российская военная полиция действовала в одиночку.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях Алеппо, рассказали о роли Турции в формировании в Сирии террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). В ходе боев между сирийской армией и боевиками в пригороде Алеппо в плен к военным попали два террориста. Оба пленных – сирийцы, один из них – уроженец населенного пункта Тыбни […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика