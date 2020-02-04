В Башкирии устраняют последствия сильного снегопада

В Башкирии устраняют последствия сильного снегопада

04.02.2020, 7:06, Новости дня

За несколько часов дороги Уфы замело так, что движение на улицах оказалось заблокировано. Пробки растянулись на несколько километров. На некоторых трассах ввели запрет на грузовые машины и автобусы.

Более трехсот единиц техники оказалось недостаточно, чтобы справиться со снегом, сообщает телеканал "Россия 24". В городе был объявлен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, такая погода задержится еще минимум на сутки. Все коммунальные службы приведены в круглосуточную готовность.

Источник: Вести



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Последнее: За несколько часов дороги Уфы замело так, что движение на улицах оказалось заблокировано. Пробки растянулись на несколько километров. На некоторых трассах ввели запрет на грузовые машины и автобусы. Более трехсот единиц техники оказалось недостаточно, чтобы справиться со снегом, сообщает телеканал "Россия 24". В городе был объявлен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, такая погода задержится еще […]

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