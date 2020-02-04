В Башкирии устраняют последствия сильного снегопада

За несколько часов дороги Уфы замело так, что движение на улицах оказалось заблокировано. Пробки растянулись на несколько километров. На некоторых трассах ввели запрет на грузовые машины и автобусы.
Более трехсот единиц техники оказалось недостаточно, чтобы справиться со снегом, сообщает телеканал "Россия 24". В городе был объявлен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, такая погода задержится еще минимум на сутки. Все коммунальные службы приведены в круглосуточную готовность.
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Последнее: За несколько часов дороги Уфы замело так, что движение на улицах оказалось заблокировано. Пробки растянулись на несколько километров. На некоторых трассах ввели запрет на грузовые машины и автобусы. Более трехсот единиц техники оказалось недостаточно, чтобы справиться со снегом, сообщает телеканал "Россия 24". В городе был объявлен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, такая погода задержится еще […]
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