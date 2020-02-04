Доигрался: лыжник Клебо сломал палец об игровой автомат

Доигрался: лыжник Клебо сломал палец об игровой автомат

04.02.2020, 7:06, Новости дня

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо из-за перелома пальца пропустит ближайший этап Кубка мира, который пройдет в Фалуне. 23-летний спортсмен рассказал, каким образом получил травму.

По словам Клебо, он отдыхал с друзьями в боулинге. После игры компания увидела автомат для измерения силы. Норвежец решил со всей силы ударить по груше, чтобы выиграть соревнования. И ему удалось набрать больше всех баллов.

Однако радости от победы лыжник не испытал, поскольку при ударе задел другой игровой автомат и тут же почувствовал резкую боль. Клебо сразу понял, что дело плохо. О нелепой травме руки норвежец сообщил в своем видеоблоге в YouTube.

Напомним, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне стартует 8 февраля. В общем зачете лидирует россиянин Александр Большунов. Клебо отстает от него на 235 очков.

Источник: Вести



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