Мелодия будильника по утрам влияет на бодрость человека после пробуждения

Специалисты рассказали, что звуки, которые поднимают человека утром, влияют на его бодрость в течение всего дня. Это узнали австралийские исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета.
Эксперты считают, мелодичный звук будильника усиливает бодрость по утрам, а резкие звуки увеличивают сонливость. При неправильном пробуждении производительность работы людей снижается, что также увеличивает риски аварий. Правильный звук будильника является важным фактором, что очень важно гражданам, работающим в условиях опасности – пилоты, пожарные.
Исследователи провели опыт, в котором принимали участие 50 добровольцев. Они проходили специальный онлайн-опрос. Все участники регистрировали тип звука, использовавший для пробуждения, а потом сопоставляли уровень собственной неповоротливости и бодрствования с типичными критериями инертности сна.
Специалисты полагают, что резкий сигнал нарушает работу мозга при пробуждении. Мелодичный звук будильника позволяет переключиться в состояние бодрствования с большим эффектом.
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Последнее: Специалисты рассказали, что звуки, которые поднимают человека утром, влияют на его бодрость в течение всего дня. Это узнали австралийские исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета. Эксперты считают, мелодичный звук будильника усиливает бодрость по утрам, а резкие звуки увеличивают сонливость. При неправильном пробуждении производительность работы людей снижается, что также увеличивает риски аварий. Правильный звук будильника является […]
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