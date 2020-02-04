Мнение: Падение

Источник: Эль Мюрид
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Последнее: Специалисты рассказали, что звуки, которые поднимают человека утром, влияют на его бодрость в течение всего дня. Это узнали австралийские исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета. Эксперты считают, мелодичный звук будильника усиливает бодрость по утрам, а резкие звуки увеличивают сонливость. При неправильном пробуждении производительность работы людей снижается, что также увеличивает риски аварий. Правильный звук будильника является […]
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