Мнение: Падение

Мнение: Падение

04.02.2020, 7:03, Разное

Источник: Эль Мюрид



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Последнее: Специалисты рассказали, что звуки, которые поднимают человека утром, влияют на его бодрость в течение всего дня. Это узнали австралийские исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета. Эксперты считают, мелодичный звук будильника усиливает бодрость по утрам, а резкие звуки увеличивают сонливость. При неправильном пробуждении производительность работы людей снижается, что также увеличивает риски аварий. Правильный звук будильника является […]

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