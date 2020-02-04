Госдума может принять закон о выдворении мигрантов с опасными болезнями

Госдума может принять закон о выдворении мигрантов с опасными болезнями

04.02.2020, 6:30, Новости дня

МВД подготовило законопроект о порядке выдворения мигрантов с опасными заболеваниями. В том числе, с коронавирусом. Решение о депортации будут также принимать Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Свои действия они должны согласовывать с Минюстом. Заболевшим, при этом, необходимо предоставить лечение, сопровождение и перевозку.

Кроме коронавируса, в списке также чума, холера, туберкулез, ВИЧ и сибирская язва. Документ, по данным телеканала "Россия 24", представят кабмину в марте, Госдума рассмотрит его в мае.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Иосиф Сталин настоял на проведении встречи лидеров Большой тройки в 1945 году именно в Ялте, хотя для организации конференции пришлось принять беспрецедентные меры безопасности, рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Ялтинская конференция проходила в период с 4 по 11 февраля в Крыму, на ней лидер Советского Союза Иосиф Сталин, американский лидер Франклин Рузвельт […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика