Власти Украины в поисках денег придумывают новые судебные иски к России

Киев готовит новые иски против России. Об этом рассказал глава минюста Украины. В интервью изданию "Главком" Денис Малюська проанонсировал, что их могут подать в ближайшее время. Правда, уточнил — его министерство пока собирает обоснования.

Это не первая подобная инициатива, отмечает телеканал "Россия 24". До этого Украина в разных инстанциях пыталась оспорить, например, право РФ на природные ресурсы на территории морского шельфа у Крыма, обвиняла Москву в дискриминации крымских татар, незаконных поставках оружия и даже похищении инвалидов и детей-сирот.

Источник: Вести

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