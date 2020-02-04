Стрельба в Калифорнии: россияне не пострадали

При стрельбе в рейсовом автобусе в Калифорнии нет пострадавших россиян. Об этом сообщил консульский отдел посольства нашей страны в США. Накануне неизвестный открыл огонь в автобусе, ехавшем из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

В салоне было 40 человек, напоминает телеканал "Россия 24". Шестеро получили ранения, один из них — скончался. Некоторые остаются в критическом состоянии. Сообщается, что подозреваемого задержали. Его мотивы устанавливают. Представители российской дипмиссии заявили, что находятся в контакте с американскими властями по поводу этого инцидента.

Источник: Вести

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