Топ-10 самых конкурентоспособных цифровых экономик мира

Эксперты Шанхайской академии социальных наук опубликовали свой ежегодный отчет Global Digital Economy Competitiveness Development Report (2019), в рамках которого они назвали самые конкурентоспособные цифровые экономики мира.

При составлении рейтинга учитывались четыре факторы, составляющих цифровую экономику страны, включая цифровую индустрию, цифровые инновации, цифровое оборудование и институты цифрового управления.

Ниже мы расскажем о 10 конкурентоспособных цифровых экономиках мира.

10. Германия

Германия является постиндустриальной страной, где основу экономики (54%) составляют услуги. По уровню конкурентоспособности цифровой экономики Германия занимает 10 место в мире.

9. Австралия

Австралия является одной из развитых стран, будучи тринадцатой по размеру экономикой в мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчёте на душу населения. Австралия — высокоразвитое постиндустриальное государство, по уровню конкурентоспособности цифровой экономики страна занимает девятое место в мире.

8. Нидерланды

Нидерланды имеют современную высокоразвитую постиндустриальную экономику. Экономику Нидерландов называют экспортной, так как эта страна в основном ориентируется на внешние рынки. По уровню конкурентоспособности цифровой экономики страна занимает восьмое место в мире.

7. Япония

Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. Япония — одна из лидирующих стран в области научных исследований, таких как высокие технологии, биомедицина и робототехника.

По уровню конкурентоспособности цифровой экономики страна занимает седьмое место в мире.

6. Южная Корея

Республика Корея является экономически развитым государством с высоким уровнем доходов на душу населения. Важнейшую роль в экономическом росте страны сыграли крупные корпорации — чеболи, продукция которых в настоящее время пользуется широким спросом во всём мире. По уровню конкурентоспособности цифровой экономики страна занимает шестое место в мире.

5. Финляндия

Финляндия относится к числу малых высокоразвитых индустриальных стран.

Nokia — финская транснациональная компания, один из мировых лидеров в области мобильных коммуникационных технологий, ведущий поставщик оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.

4. Великобритания

Великобритания — высокоразвитое постиндустриальное государство. Научные изыскания также являются одним из основных направлений деятельности британских университетов, многие из которых создают технопарки для упрощения производства и работы с компаниями.

3. Китай

Китайская экономика является второй экономикой мира по номинальному ВВП и первой экономикой мира по ВВП (ППС). КНР является мировым лидером по производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них.

2. Сингапур

Сингапур — высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации.

По уровню конкурентоспособности цифровой экономики Сингапур занимает второе место в мире.

1. США

Соединённые Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС). В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире.

Источник: Вести

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