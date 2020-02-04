Гол Бучневича и пас Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Далласу»

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимали на своей площадке "Даллас Старз". Хозяева льда, забросив первыми, уступили "звездам" со счетом 3:5.

У проигравших отличился российский форвард Павел Бучневич, которому ассистировал Артемий Панарин. Также за "Нью-Йорк" шайбы забросили Бретт Хауден и Брендан Лемье. Вратарь Александр Георгиев вышел на замену в третьем периоде, отразив пять бросков из шести.

𝙎𝙣𝙞𝙥𝙚. pic.twitter.com/Ox7z2OHvwD

— New York Rangers (@NYRangers) February 4, 2020

В составе победителей дубль оформил Джо Павелски. Помимо него голами у "Далласа" отметились Стивен Джонс, Блэйк Комо и Кори Перри. Вратарь "звезд" Антон Худобин сделал 33 сейва. Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились.

Источник: Вести

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